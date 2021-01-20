Yolcu otobüsünde 58 şişe kaçak parfüm ele geçirildi
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Yolcu otobüsünde 58 şişe kaçak parfüm ele geçirildi

20.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:42
Yolcu otobüsünde 58 şişe kaçak parfüm ele geçirildi

EDİRNE'de, jandarma tarafından durdurulan yolcu otobüsünde kaçak yollarla İstanbul'dan, Romanya'ya götürülmek istenen 58 şişe parfüm ele geçirildi.

EDİRNE'de, jandarma tarafından durdurulan yolcu otobüsünde kaçak yollarla İstanbul'dan, Romanya'ya götürülmek istenen 58 şişe parfüm ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM gişelerinde yaptıkları kontrolde İstanbul'dan, Romanya'ya gitmek için yola çıkan yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada

bir yolcunun valizinde piyasa değeri 5 bin 800 TL olan 58 şişe parfüm ele geçirildi.

Yasa dışı yollarda yurt dışına götürülmek istenilen parfümlere el koyulurken, adı açıklanmayan yolcu gözaltına alındı. Şüpheli, hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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