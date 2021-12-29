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Yolcu otobüsünde 300 bin TL değerinde uyuşturucu bulundu

Yolcu otobüsünde 300 bin TL değerinde uyuşturucu bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin rutin yol kontrolü için durdurduğu yolcu otobüsü içerisindeki bir valizde, piyasa değeri 300 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin rutin yol kontrolü için durdurduğu yolcu otobüsü içerisindeki bir valizde, piyasa değeri 300 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Güney Yol Kontrol Noktası'da gerçekleşen kontrolde, bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün bagajında bulunan bir valize uyuşturucu madde tespit köpeği Karbon tepki verdi. Tepkinin üzerine yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 4 ayrı paket halinde 10 kilogram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, valizin sahibi, F. E. isimli şahsın otobüste olmadığı, şüphelinin valizi Elazığ terminalinde otobüse verdiği öğrenildi. Olay ile ilgili şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA

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