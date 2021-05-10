YOLCU OTOBÜSÜNDE 30 ADET SİNCAP ELE GEÇİRİLDİ

AKSARAY'da trafik kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde, kafes ve kutu içerisine konulmuş 30 adet sincap ele geçirildi.

AKSARAY'da trafik kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde, kafes ve kutu içerisine konulmuş 30 adet sincap ele geçirildi. Sincapların sahibi Berat D.(22) hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 29 bin 662 TL para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler dün saat 23.00 sıralarında Aksaray-Adana kara yolunda rutin yol kontrol uygulaması yaptığı sırada Adana'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdu.

Jandarma, yolcuların kimlik kontrolünü yaptığı sırada bagajdan gelen ses üzerine yapılan aramada kafes ve kutu içerisinde 30 adet sincap buldu. Sincaplar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınıp, Hasan Dağı eteklerinde doğal yaşam ortamına bırakıldı. Sincapların sahibi Berat D. (22) hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 29 bin 662 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı