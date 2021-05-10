Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, trafik kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde, kafes ve kutu içine koyulan 30 sincap ele geçirildi.

AKSARAY'da, trafik kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde, kafes ve kutu içine koyulan 30 sincap ele geçirildi. Sincapların sahibi olan yolcu Berat D. (22) hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet'ten 29 bin 662 TL ceza uygulandı. 

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün saat 23.00 sıralarında, Aksaray- Adana kara yolunda rutin kontrol uygulaması yaparken, Adana'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdu. Jandarma, yolcuların kimlik kontrolünü yaptığı sırada, bagajdan gelen ses üzerine arama gerçekleştirdi. Kafes ve kutu içinde 30 sincap bulundu. Sincaplar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince teslim alınıp, Hasan Dağı eteklerinde doğal yaşam ortamına bırakıldı. Sincapların sahibi Berat D. hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan 29 bin 662 TL ceza kesildi. 


Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza
Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza
Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza
Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza
Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza
Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza
Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza
Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza
Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza
Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza
Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Burcu Biricik Hakan Sabancı
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Ali Tandoğan Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 12:28:57. #1.14#

title