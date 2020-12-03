Yolcu otobüsünde 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
03.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:00
Gaziantep'e giriş yapmak üzere olan bir otobüste arama yapan polis ekipleri, 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gaziantep'e giriş yapmak üzere olan bir otobüste arama yapan polis ekipleri, 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e giriş yapmak üzere olan bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramalar sonucu 3 kilogram metemfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı