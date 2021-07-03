Yolcu otobüsünde 16 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Yolcu otobüsünde 16 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 16 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'e doğru gelen bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 1 yolcunun çantasında 16 kilogram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'e doğru gelen bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 1 yolcunun çantasında 16 kilogram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından yolcu otobüsü aracılığıyla uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağının ihbarı alması üzerine çalışma başlattı. Gaziantep'e doğu otoban girişi üzerinden giriş yapmak üzere olan bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, bir yolcunun çantasında 16 kilogram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili çanta sahibi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Yolcu otobüsünde 16 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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