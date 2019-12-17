Yolcu otobüsünde 13 kaçak göçmen yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Yolcu otobüsünde 13 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

Yolcu otobüsünde 13 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde yolcu otobüsünde 13 kaçak göçmen yakalandı.

17.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:23
Yolcu otobüsünde 13 kaçak göçmen yakalandı

'ın İlçesinde yolcu otobüsünde 13 kaçak göçmen yakalandı.


Tekirdağ'da Merkezinin "Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yabancı uyruklu düzensiz göçmen şahısların olduğunu" anons etmesi üzerine bahse konu adrese intikal edildiğinde otobüsün Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminaline yanaştıktan sonra içerisinde yapılan kontrolde aracın en arka koltuklarında oturan pasaport, herhangi bir kimlik ve otobüs bileti ibraz edemeyen toplamda 13 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Yakalanan 13 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler