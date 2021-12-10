Yolcu otobüsünde 1 kiloya yakın uyuşturucu ile yakalandı - Haberler
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Yolcu otobüsünde 1 kiloya yakın uyuşturucu ile yakalandı

Yolcu otobüsünde 1 kiloya yakın uyuşturucu ile yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da durdurulan yolcu otobüsünde bir şahsın çantasında 1 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

BURDUR (İHA) - Burdur'da durdurulan yolcu otobüsünde bir şahsın çantasında 1 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde durdurulan yolcu otobüsünde kontrol yaptı. Kontroller sırasında şüphe üzerine üst ve sırt çantası aranan E.I.'nın çantasından 900 gram metamfetamin ve 4 adet hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli uyuşturucu madde imal ve ticaret suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Yolcu otobüsünde 1 kiloya yakın uyuşturucu ile yakalandı

Yolcu otobüsünde 1 kiloya yakın uyuşturucu ile yakalandı

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