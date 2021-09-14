Yolcu otobüsü ve minibüste göçmen sevkiyatı jandarmaya takıldı - Haberler
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Yolcu otobüsü ve minibüste göçmen sevkiyatı jandarmaya takıldı

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Yolcu otobüsü ve minibüste göçmen sevkiyatı jandarmaya takıldı

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 161 düzensiz göçmen, yolcu otobüsü ile minibüs içerisinde ve yaya olarak yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 161 düzensiz göçmen, yolcu otobüsü ile minibüs içerisinde ve yaya olarak yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir İI Jandarma Komutanlığına bağlı Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Eylül tarihinde Zeytinler Mahallesi Kokar yolu üzerinde düzensiz göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Urla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan yol kontrolünde 2 yolcu otobüsü, 1 minibüs içerisinde ve yaya vaziyette 45 Pakistan, 20 Bangladeş, 93 Afganistan ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 161 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda organizatör olduğu değerlendirilen D.F., Y.K., K.Z. ve N.K. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatılırken, olayda kullanılan 3 araca el konulduğu öğrenildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Yolcu otobüsü ve minibüste göçmen sevkiyatı jandarmaya takıldı

Yolcu otobüsü ve minibüste göçmen sevkiyatı jandarmaya takıldı

Yolcu otobüsü ve minibüste göçmen sevkiyatı jandarmaya takıldı

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