Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)
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Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)

28.12.2020 09:58 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:03

Kaza yapan yolcu minübüsü Kaza yerine sevk edilen ambulans itfaiye umke ekipleri Yaralıların taşınması HAKKARİ - Hakkari-Yüksekova kara yolunda yolcu minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza yapan yolcu minübüsü

Kaza yerine sevk edilen ambulans itfaiye umke ekipleri

Yaralıların taşınması

HAKKARİ - Hakkari-Yüksekova kara yolunda yolcu minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. (2)

Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)
Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)
Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)
Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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