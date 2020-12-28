Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)

Kaza yapan yolcu minübüsü Kaza yerine sevk edilen ambulans itfaiye umke ekipleri Yaralıların taşınması HAKKARİ - Hakkari-Yüksekova kara yolunda yolcu minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.