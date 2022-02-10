Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 5 yaralı - Haberler
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Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 5 yaralı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önündeki tıra arkadan çarptı.

Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 5 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önündeki tıra arkadan çarptı. Tırın dorsesine saplanan otobüsün şoförü hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi çıkışında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önünde gitmekte olan tırın dorsesine saplandı. Kazada yolcu otobüsünün şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar Sarkışla ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 5 yaralı

Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 5 yaralı

Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bardak - 3. Sayfa

Şarkışla, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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