Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı
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Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı

Olay yerinde kaza yapan araçlardan görüntü Polis ekiplerinden görüntü ÇANKIRI - Çankırı'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

30.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:28
Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı

Olay yerinde kaza yapan araçlardan görüntü

ekiplerinden görüntü - 'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Otobüsün Gürcistan'dan geldiği, yaralıların büyük bölümünün yabancı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı
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