Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı
Olay yerinde kaza yapan araçlardan görüntü Polis ekiplerinden görüntü ÇANKIRI - Çankırı'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
30.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:28
Olay yerinde kaza yapan araçlardan görüntü
Polis ekiplerinden görüntü ÇANKIRI - Çankırı'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Otobüsün Gürcistan'dan geldiği, yaralıların büyük bölümünün yabancı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA