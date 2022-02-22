Bursa'da otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var - Haberler
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Bursa'da otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa-İzmir karayolu üzerinde yolcu otobüsü önünde seyreden tıra arkadan çarptı.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Bursa- İzmir karayolu üzerinde yolcu otobüsü önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü yağmur sebebiyle kayıp kontrolden çıkarak önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Bursa-İzmir karayolunun kaza sonrası kapandığını ve yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Bursa'da otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var

Bursa'da otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var

Bursa'da otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karacabey, Bursa, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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