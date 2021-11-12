Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 7 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 7 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Sandıklı ilçesi çıkışında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arif N. idaresindeki 41 PK 045 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden Mehmet Ali B., yönetimindeki 15 AAU 541 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, Resul Çakır (19) Berçem (24), Fatoş (50), Lukman Sertaç Epözdemir (54), Rabia Akbaba (27), Deniz Sert (36) ve Durdu Ateş (48) isimli yolcular yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Hatalı sollama ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı

Hatalı sollama ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı

 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi

2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi

 Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti

Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title