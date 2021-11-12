Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Sandıklı ilçesi çıkışında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arif N. idaresindeki 41 PK 045 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden Mehmet Ali B., yönetimindeki 15 AAU 541 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, Resul Çakır (19) Berçem (24), Fatoş (50), Lukman Sertaç Epözdemir (54), Rabia Akbaba (27), Deniz Sert (36) ve Durdu Ateş (48) isimli yolcular yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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