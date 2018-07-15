Yolcu Otobüsü Ticari Taksi ile Çarpıştı, İstanbul Tekirdağ Yolunda Trafik Kilitlendi

Yolcu otobüsü ile ticari taksi çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında İstanbul Tekirdağ yolu kilitlendi.

YOLCU OTOBÜSÜ TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

Kaza, Tekirdağ İstanbul Karayolu'nun 4. kilometresinde meydana geldi. Ticari araç ile aynı yönde giden yolcu otobüsü çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Otobüs kazası nedeniyle İstanbul'dan Tekirdağ yönüne trafik adeta durma noktasına geldi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, kaza nedeniyle adeta durma noktasına gelen trafiği rahatlatmak için çalışma başlattı. Öte yandan çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüs ve ticari araçta herhangi bir can kaybı ve yaralananın olmaması çevredekilere rahat bir nefes aldırdı.

ARAÇLARIN KALDIRILMASIYLA TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Daha sonra maddi hasarlı iki araç kaza alanında yapılan işlemlerin ardından yollarına devam ederken, trafik akışı da normale döndü. Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.