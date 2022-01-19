Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı - Haberler
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Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı

Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'de yolcu otobüsünün tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

SÜLOĞLU, EDİRNE (İHA) - Edirne'de yolcu otobüsünün tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edirne'den Süloğlu ilçesine yolcu getiren Şaban D. yönetimindeki 22 BD 474 plakalı Süloğlu Belediyesine ait yolcu otobüsü, Musabeyli köyü çıkışında yoldan çıktı. Yaklaşık 2 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya uçan otobüs, yaklaşık 7 metre sürüklendikten sonra ön tekerleklerin toprağa saplanmasıyla durabildi. Otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Basmacı - Şener Urfa-İHA)

Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı

Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı

Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı

Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı

Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı

Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Süloğlu, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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