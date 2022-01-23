Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybetti (2)

İstanbul Beykoz'da bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 yolcu yaralandı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - İstanbul Beykoz'da bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 yolcu yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanan TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametinde ilerleyen Pamukkale firmasına ait, Kırklareli Vize'den Denizli'ye giden yolcu otobüsü, yağışın etkili olduğu Çamlık Tüneli mevkisinde yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada bazı yolcular araçta sıkıştı, bazıları da otobüsten dışarı savruldu. Otobüste sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şoför E.Ç. ile yolculardan C.İ. kaza yerinde hayatını kaybetti, yolcu U.G. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 18 yolcu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Cenazeler, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından otobüs, vinç yardımıyla yuvarlandığı yerden kaldırıldı. Aracın çekiciyle yoldan alınmasının ardından kapalı olan şeritler de trafiğe açıldı.

Otobüsteki eşyalar da emniyete götürüldü.