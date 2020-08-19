Yolcu otobüsü şarampole düştü: 30 yaralı
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Yolcu otobüsü şarampole düştü: 30 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkıp şarampole düştüğü kazada 30 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü şarampole düştü: 30 yaralı
19.08.2020 06:59 | Son Güncelleme: 19.08.2020 07:28
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkıp şarampole düştüğü kazada 30 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sularında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 50'inci kilometresindeki Yolkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Alanya'dan Bursa'ya giden Ziya Karamürsel yönetimindeki 35 PK 367 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole düştü. Engebeli toprak zeminde bir müddet ilerledikten sonra duran otobüsün ön kısmı hasar gördü. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, trafik polisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 30 yolcu Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yolculuk sırasında otobüste arka koltuklarda oturduğunu söyleyen yolculardan Barış Kaloğlu, "Alanya'dan geliyorum. Bursa'ya gidiyorum. Genelde hepimiz uyuyorduk. Sarsılma ile uyandık. Otobüs önce bir öne kalktı. Sonra yana yatacak gibi oldu. Bir silkelenme yaptık. O esnada koltuklara tutunduk. Sonra arkadaşlara müdahale ettik, çok şükür bir şey yok. Geçmiş olsun" dedi.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA

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