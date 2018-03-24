Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 4 Ölü, 27 Yaralı (2)
Aksaray'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Aksaray'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Kırmızıgül Turizm firmasına ait 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray- Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar, Aksaray'daki hastanelere kaldırılıyor.