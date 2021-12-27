YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 11 YARALI - Haberler
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YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 11 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, şarampole devrildi.

KONYA (DHA) - KONYA'nın Beyşehir ilçesinde buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Beyşehir kara yolu girişinde meydana geldi. Hikmet Kaya yönetimindeki İstanbul- Bozkır seferini yapan 42 LB 444 plakalı otobüs, buzlanan yolda sürüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 11 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 11 YARALI

YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 11 YARALI

YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 11 YARALI

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