Yolcu otobüsü otomobil ile çarpıştı
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Yolcu otobüsü otomobil ile çarpıştı

Yolcu otobüsü otomobil ile çarpıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Köşk ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ölen yada yaralananın olmaması sevindirdi.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde Köşk ilçe girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'den Aydın istikametine doğru seyreden 35 PK 167 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen 20 ACC 48 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaada ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Yolcu otobüsü otomobil ile çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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