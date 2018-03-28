Yolcu Otobüsü Önce Ağaçlara Sonra Beton Duvara Çarptı... İlk Belirlemelere Göre 2 Ölü 33 Yaralı

ÇORUM (İHA) Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün önce yol kenarında bulunan ağaçlara sonra ise bir işletmenin duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- İstanbul karayolu meydana geldi.

Edinilen göre Trabzon'dan İstanbul'a gittiği öğrenilen Özcan Abanoz yonetimindeki 61 S 1991 plakalı yolcu otobüsü Danişment köyü Pınarlıtaş mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan ağaçlara ardından leblebi satışı yapılan tesisin çevre duvarına çarpıp durdu.

Kazayı gören vatandaşlar polis ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs sürücüsü Özcan Abanoz ve muavin Hakan Ercanlı hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum ve Amasya daki hastanelere sevk edildi. - ÇORUM