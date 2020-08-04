Yolcu otobüsü Niğde'ye uyuşturucu getiren 2 kişi tutuklandı Niğde'de otobüs içerisinde yolculuk yapan 2 şahıstan uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Niğde'de otobüs içerisinde yolculuk yapan 2 şahıstan uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu Niğde'ye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen 2 şüphelinin yolculuk yaptığı otobüs durduruldu. Şüphelilerin üstünde ve bindiği şehirlerarası otobüste oturdukları koltuklarda yapılan aramada, 60.89 gram metamfetamin, 0.46 gram eroin, 0.68 gram bonzai ele geçirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA