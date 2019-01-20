Yolcu otobüsü minibüse böyle çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da yolcu otobüsünün minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesinde Sinop karayolunun 22. kilometresi Gökçeboğaz mevkisinde köy ürünleri pazarı önünde saat 08.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine giden Mehmet Ali A. idaresindeki 61 S 0881 plakalı yolcu otobüsü, pazar önünde park halinde bulunan 55 TC 922 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs de önünde park halindeki 55 NA 243 plakalı otomobile çarptı. Kazada pazara getirdiği ürünleri minibüsten indiren Kadir Ertaş ve park halindeki otomobile binmek üzere olan Bayram Çelebi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Kadir Ertaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA