Son dakika haber... Yolcu otobüsü limon yüklü tıra arkadan çarptı; 1 ölü, 23 yaralı

Bir son dakika haberine göre Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsünün aynı yönde seyir halinde olan limon yüklü tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada otobüs şoförü hayatını kaybetti, 23 yolcu yaralandı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsünün aynı yönde seyir halinde olan limon yüklü tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada otobüs şoförü hayatını kaybetti, 23 yolcu yaralandı.

Kaza, Bozkurt ilçesi Başçeşme Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli - Afyonkarahisar karayolu üzerinde seyir halinde olan ve Ankara'dan Muğla'nın Datça ilçesine gittiği belirtilen Mukadder Balkın idaresindeki 48 DG 288 plakalı otobüs, aynı istikamette seyir halinde olan Süleyman T. hakimiyetindeki 66 LV 66 plakalı limon yüklü tıra süratle arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön tarafı hurdaya döndü. Tırdaki limonların karayoluna saçıldığı kazada, otobüsteki yolcular ise yerinden fırladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yolcuları kurtarırken, sağlık ekipleri ise yoğun çaba sarf ederek müdahalelerde bulundu.

OTOBÜS SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı olan 23 yolcuyu çeşitli hastanelere kaldıran sağlık görevlileri, otobüs şoförü Balkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başka kaza yaşanmaması için önlem alan ekipler, etrafa dağılan eşyaları teker teker topladı. Yaşanan kazanın ardından günün ağarmasıyla otobüs ve tır, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Eren Elyesa Polat - Atilla Özer-İHA)