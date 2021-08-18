Yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptı: 4 yaralı
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Yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptı: 4 yaralı

Yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da D-100 karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Bolu'da D-100 karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D100 Karayolu Vakıfgeçitveren mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Ali D. idaresindeki 37 FG 220 plakalı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Bayram Y. yönetimindeki 14 DF 007 plakalı minibüse çarptı. Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan 2'si çocuk 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otobüste bulunan yolcular ise, başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.

Kaza sebebiyle D-100 karayolunun İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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