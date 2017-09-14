Yolcu Otobüsü Kazası Ucuz Atlatıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düştüğü kaza maddi hasarla atlatıldı.



Kaza, saat 05.30 sıralarında Kabalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat'tan Sinop yönüne seyir halinde olduğu öğrenilen 34 ZZ 3433 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP