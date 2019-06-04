Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü

İstanbul-İzmir seferini yapan şehirler arası otobüs Bursa'da kaza yaptı. Otobüste bulunan 40 yolcu ölümden döndü. Büyük paniğin yaşandığı yolcu otobüsünde bulunan 40 yolcu, camları kırarak otobüsü terk etti.

ŞOFÖR, OTOBÜSÜ REFÜJE ÇEVİRDİ

Kaza, sabah saatlerinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K.kontrolündeki 34 GR 5118 plakalı yolcu otobüsü gece saatlerinde İstanbul'dan İzmir'e gitmek için harekete geçti. Mustafakemalpaşa İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, otobüsü orta refüje devirdi.İHA

40 YOLCU CAMLARI KIRIP ÇIKTI

Bariyerler üzerinde sürüklenmeye başlayan otobüs, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Büyük paniğin yaşandığı yolcu otobüsünde bulunan 40 yolcu, camları kırarak otobüsü terk etti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi ederken, çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İşte olay yerinden görüntüler;

Kaynak: İHA