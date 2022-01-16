Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı (2) - Haberler
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Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı (2)

AA - Haberler | Güncel

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilen tıra çarptıktan sonra devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilen tıra çarptıktan sonra devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 ED 9997 plakalı tır, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Tüneli mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek karşı şeride geçti. Karşıdan gelen M.Y. idaresindeki 04 D 4942 plakalı yolcu otobüsü de tıra çarptıktan sonra devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat kara yolunun bir kısmı trafiğe kapandı.

Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı (2)

Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı (2)

Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı (2)

Son dakika haberi: Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı

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AA - Son Dakika Haberleri
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilen tıra çarptıktan sonra devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

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