Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı (3) - Haberler
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Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı (3)

AA - Haberler | Güncel

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün kaza yapan tıra çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

SOLHAN, BİNGÖL (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün kaza yapan tıra çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Burhan Türkmen yönetimindeki 06 ED 9997 plakalı tır, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Tüneli mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek karşı şeride geçti. Karşıdan gelen Ağrı Doğuş firmasına ait Memo Yakar idaresindeki 04 D 4942 plakalı yolcu otobüsü de tıra çarptıktan sonra devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Otobüste bulunan yolculardan Mehmet Emin Solhan (44) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile yolcu otobüsünde bulunan Siracettin Korkunç, Nihat Gün, Rıfat Erdoğan, Necmettin Solhan, Torun Bulan, İlhan Solhan, Nezir Akhan, Ebubekir Taşdan, Cimşit Taşdan, İsmet Erdoğan, Raşit Solhan, Gevez Solhan, Raziye Aydemir, Sertip Solhan, Orhan Keskin, Ali Korkunç, Ömer Solhan, Mustafa Solhan, Fahrettin Aydemir, Hüseyin Solhan, Dindar Taşdan, Nesim Erdoğan, Fesih Solhan, Cahit Solhan ve Cemil Solhan yaralandı.

Ambulanslarla Koyulhisar ve Suşehri'ndeki devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan bazıları Sivas'a sevk edildi.

Kaza nedeniyle kapanan Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat kara yolu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı (3)

Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı (3)

Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı (3)

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AA - Son Dakika Haberleri
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün kaza yapan tıra çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

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