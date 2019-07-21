Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsü ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara Karayolu 61. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram G. idaresindeki 16 ADL 707 plakalı yolcu otobüsü, yola giriş yapmak isteyen Mehmet U. yönetimindeki 55 JJ 960 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Mehmet U. ile kamyonette bulunan Cevat Ateş (76) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA