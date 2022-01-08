Yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Yerel

Yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı Iğdır'da yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

IĞDIR (İHA) - Yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı

IĞDIR - Iğdır'da yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Iğdır-Kars yolu Alikamerli Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirkete ait 76 AE 677 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenden dolayı yol üzerinde durdu. O sırada arkada seyir halinde olan 34 BM 1821 plakalı yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsünün camı ve aracın ön kısmı kırıldı. Kamyonetin arka kasası da çarpma etkisi ile ezilirken kamyonette bulunan süt ürünleri de yola dağıldı. Kamyonet şoförü çarpma etkisi ile yaralandı. Otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yol kısa süreliğine kapanırken yolun temizlenmesi ile trafik yeniden sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı

Yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı

Yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı

Yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Son Dakika Haberleri

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