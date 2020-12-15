Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 15 yaralı (2)
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Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 15 yaralı (2)

15.12.2020 22:54 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:57
Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 15 yaralı (2)

KAZADA YARALANAN MUAVİN YAŞAMINI YİTİRDİ Düzce'de, otobüsün kamyona arkadan çarptığı kazada yaralanan muavin Diyar Gündoğdu, tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KAZADA YARALANAN MUAVİN YAŞAMINI YİTİRDİ 

Düzce'de, otobüsün kamyona arkadan çarptığı kazada yaralanan muavin Diyar Gündoğdu, tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.


Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 15 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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