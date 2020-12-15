Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 15 yaralı (2)
15.12.2020 22:54 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:57
KAZADA YARALANAN MUAVİN YAŞAMINI YİTİRDİ Düzce'de, otobüsün kamyona arkadan çarptığı kazada yaralanan muavin Diyar Gündoğdu, tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
KAZADA YARALANAN MUAVİN YAŞAMINI YİTİRDİ
Düzce'de, otobüsün kamyona arkadan çarptığı kazada yaralanan muavin Diyar Gündoğdu, tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ