Yolcu Otobüsü, İş Makinesine Çarptı: 12 Yaralı

KONYA'nın Kulu İlçesi yakınlarında önünde giden iş makinesine çarpan yolcu otobüsü, ardından yolun ortasındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 12 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Konya-Ankara karayolu üzerindeki Kulu İlçesi Tavşançalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Ankara'ya yolcu taşıyan Mustafa Remzi K. yönetimindeki 42 ER 137 plakalı otobüsü, önünde giden Bayram G. yönetimindeki kepçeye çarptı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otobüs yolun ortasındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. Kepçe, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kaza ardından otobüs sürücüsü Mustafa Remzi K. ve muavin Fatih Çağlayan kabinde sıkışırken, kepçe operatörü ile birlikte otobüsteki 12 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü ve muavin itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Durumu ağır olan muavin Çağlayan, kaza yerine sevk edilen ambulans helikopter ile Konya'ya sevk edildi. Diğer yaralılar da ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır kepçe operatörü de ilk müdahale ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - Kulukonya