Yolcu otobüsü ile zehir ticaretine polis 'dur' dedi - Haberler
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Yolcu otobüsü ile zehir ticaretine polis 'dur' dedi

Yolcu otobüsü ile zehir ticaretine polis 'dur' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da polis bindikleri şehirlerarası otobüsü ile zehir ticareti yapan iki kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Afyonkarahisar'da polis bindikleri şehirlerarası otobüsü ile zehir ticareti yapan iki kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. İzmir'den, Afyonkarahisar'a gelen bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler yolculardan birisinin şüpheli hareketlerden bulunması üzerine bagajlarında detaylı bir arama yaptı. Ekipler aramada 3 bin 365 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından Gül S., (29) ve Muhammet S.,(28) polis tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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