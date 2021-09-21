Son dakika! Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika! Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otoyolun Gebze gişeler mevkisinde B.K. idaresindeki 34 COE 080 plakalı ham madde yüklü tır ile A.İ'nin kullandığı 58 YE 234 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır devrildi. Kazada tır sürücüsü B.K, yanında bulunan yedek sürücü K.K. ile otobüsteki yolculardan G.U. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Son dakika! Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika! Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika! Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika! Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika! Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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