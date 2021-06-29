Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı (5)
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Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı (5)

Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinden Antalya'nın Alanya ilçesine giden S.Y'nin kullandığı 33 EC 647 plakalı yolcu otobüsü, Yenikaş Mahallesi D-400 kara yolunda, H.E. idaresindeki Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 34 GK 1485 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü tırla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 12 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı yolcu ayakta tedavi edildi.

İki sürücü ile 5 yolcu ise ambulanslarla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan Antalya-Mersin kara yolunun açılması için de jandarma, polis ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 4,5 saat boyunca Gülnar ilçesinden sağlanan trafik akışı, ekiplerin tırı vinçle kaldırmasının ardından Antalya'dan Mersin istikametine tek yönlü açıldı.

Akışın çift yönden sağlanabilmesi için yolcu otobüsünü kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı (5)
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı (5)
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı (5)
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı (5)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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