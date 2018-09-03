Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı

- Kaza yerinden görüntü Kaza yapan otobüs ve tırdan görüntüler Otobüsü yoldan çekme çalışmaları Yaralının Samsun'a sevki SAMSUN (AA) Samsunun Havza ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması nedeni ile meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.
3 Eylül 2018 Pazartesi 01:32
- Kaza yerinden görüntü Kaza yapan otobüs ve tırdan görüntüler Otobüsü yoldan çekme çalışmaları Yaralının Samsun'a sevki SAMSUN (AA) Samsunun Havza ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması nedeni ile meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.