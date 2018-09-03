Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı

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Kaza yapan otobüs ve tırdan görüntüler

Otobüsü yoldan çekme çalışmaları

Yaralının Samsun'a sevki SAMSUN (AA) Samsunun Havza ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması nedeni ile meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.