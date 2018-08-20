Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şerife Küçükhızar yönetimindeki 55 AV 094 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolunun Yeşilyayla mevkisi Ankara istikametinde, aynı yönde seyreden İbrahim Geçgel idaresindeki 06 HA 2673 idaresindeki yolcu otobüsüne çarparak refüje devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Şerife Küçükhızar ile araçta yolcu olarak bulunan Sinem, Şevval ve C.K(3) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik tek şeritten sağlandı. Trafik, araçların yoldan kaldırılması ile normale döndü.