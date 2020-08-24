Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
24.08.2020 14:00 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:27

Adıyaman'da, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zuhal T., idaresindeki 34 CIT 156 plakalı Citroen marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AN 060 plakalı Temsa marka yolcu otobüsü, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni yol ayrımında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Zuhal T., ile Mazlum D., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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