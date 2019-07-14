Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen Ağrı Dağ firmasına ait 25 AAG 399 plakalı yolcu otobüsü ile 05 AY 852 plakalı otomobil Sivas-Erzincan kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi kavşağında çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar kurtarma ekiplerince çıkartılarak hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan kara yolunun Sivas istikameti araç trafiğine kapatılırken, sürücüler ise alternatif yola yönlendirildi.

Kaynak: AA