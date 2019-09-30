Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

30.09.2019 17:42
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şiraz Yılmaz yönetimindeki 10 EU 322 plakalı otobüs, çevre yolu Sanayi Kavşağı'nda Burhan Demir'in kullandığı 58 TZ 705 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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