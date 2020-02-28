Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

28.02.2020 21:17 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:19
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

'nın ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Ahmet Doğrul yönetimindeki 07 SM 705 plakalı yolcu otobüsü, 'deki Nüfus Kavşağı'nda aynı istikamette giden Süleyman Çiviler idaresindeki 07 HUM 96 plakalı otomobille çarpıştı.

Karşı şeride geçerek durabilen otomobildeki sürücü Çiviler, sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
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