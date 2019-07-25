Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralıORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
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