Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA