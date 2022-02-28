Yolcu otobüsü durakta kadına ve çocuğa çarptı: 2 yaralı - Haberler

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Yolcu otobüsü durakta kadına ve çocuğa çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Yolcu otobüsü durakta kadına ve çocuğa çarptı: 2 yaralı Başakşehir'de, yolcu otobüsü yanaştığı durakta bulunan bir kadın ve çocuğuna çarptı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - - Yolcu otobüsü durakta kadına ve çocuğa çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL - Başakşehir'de, yolcu otobüsü yanaştığı durakta bulunan bir kadın ve çocuğuna çarptı. Kazada kadın ve 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi Deprem Konutları Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya, havalimanından yolcu taşıyan Tuncay T, idaresindeki 34 BTL 467 plakalı yolcu otobüsü durağa yanaştığı sırada, çocuğu ile orada bulunan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın ve çocuğu aracın altına girip yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın altına giren 4 yaşındaki çocuk ve anneyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Otobüsteki yolcular ise olay yerine gelen başka bir araca sevk edilirken, otobüs sürücüsünün olay yerinde ifadesi alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Yolcu otobüsü durakta kadına ve çocuğa çarptı: 2 yaralı

Yolcu otobüsü durakta kadına ve çocuğa çarptı: 2 yaralı

Yolcu otobüsü durakta kadına ve çocuğa çarptı: 2 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa

Başakşehir, İtfaiye, Deprem, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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