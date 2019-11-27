Yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
İzmir'den Ağrı istikametine giden S.Ö. idaresindeki 25 ED 835 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kızıldağ Gemecik mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile otobüsteki 8 yolcu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Haber Videosu: Yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı