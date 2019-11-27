Yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
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Yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

27.11.2019 09:03 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:05
Yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

'den istikametine giden S.Ö. idaresindeki 25 ED 835 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan'ın ilçesi Kızıldağ Gemecik mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile otobüsteki 8 yolcu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
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