Yolcu otobüsü devrildi 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı(3) - Haberler
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Yolcu otobüsü devrildi 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı(3)

AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Kaza yeri Devrilen otobüs Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

AMASYA (AA) - Kaza yeri

Devrilen otobüs

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Tokat'tan Ankara'ya giden Topçam Turizme ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Amasya-Çorum kara yolu Tigem kavşağı mevkisinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yolcu otobüsü devrildi 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı(3)

Yolcu otobüsü devrildi 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı(3)

Yolcu otobüsü devrildi 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı(3)

REFÜJDE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 2 ÖLÜ

REFÜJDE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 2 ÖLÜ

 Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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