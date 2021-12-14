Yolcu otobüsü devrildi 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı(3)
AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel
Kaza yeri Devrilen otobüs Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
AMASYA (AA) - Kaza yeri
Devrilen otobüs
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Tokat'tan Ankara'ya giden Topçam Turizme ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Amasya-Çorum kara yolu Tigem kavşağı mevkisinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.