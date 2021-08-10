Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı
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Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Uşak'ta, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 30 kişi yaralandı.

Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı
Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı
Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı
Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı
Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı
Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı
Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı
Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Son Dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var
Son Dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var
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