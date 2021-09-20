KONYA-YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI - Haberler
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KONYA-YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - Haberler | Güncel
KONYA-YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

KONYA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü, refüje devrildi.

KONYA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü, refüje devrildi. Kazada 1'i sürücü 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Konya-Adana karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Bingöl'den İzmir'e yolcu taşıyan Mehmet Aydın yönetimindeki 12 AH 333 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje devrildi. Kazada otobüsteki 28'i yolcu 3'ü mürettebat 31 kişiden sürücü Aydın ile 13 yolcu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Otobüsün Ereğli ilçesinde mola verdiği ve Aydın'ın da bu molanın ardından aracı kullanmaya başladığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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KONYA-YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

KONYA-YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

KONYA-YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

KONYA-YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

KONYA-YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

KONYA-YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

KONYA-YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

KONYA-YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

KONYA-YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

KONYA-YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

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