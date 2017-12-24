Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 21 Yaralı (2)

Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 21 kişi yaralandı.



Sivas'tan Ankara'ya gitmekte olan Hamdi Serdar Altaylı (41) yönetimindeki 34 GN 9773 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Pazarcık mevkisinde yol kenarına devrildi.



Otobüs şoförü Altaylı, kaza yerinde yaşamını yitirdi.



Yaralanan 21 kişi Akdağmadeni, Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere sevk edildi.